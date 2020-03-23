Минобороны Азербайджана прокомментировало слухи в соцсетях

В настоящее время какие-либо изменения в связи с увольнением в запас военнослужащих срочной действительной службы азербайджанской армии не предусмотрены, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Учитывая, что в последние дни в социальных сетях ведутся безосновательные обсуждения по поводу увольнения в запас военнослужащих срочной действительной службы, а также беспокойство родителей, Минобороны сообщает, что в настоящее время какие-либо изменения в связи с увольнением в запас военнослужащих срочной действительной службы азербайджанской армии не предусмотрены.

Увольнение в запас планируется провести, начиная с 1 апреля, в порядке, предусмотренном законодательством», — отметили в оборонном ведомстве.

| 2020-03-23T12:37:42+00:00 23 марта 2020, 12:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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