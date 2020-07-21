Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армян о новой атаке и потерях

В Министерстве обороны Азербайджана заявление армянской стороны о новой атаке и тем более потерях с нашей стороны назвали выдумкой и дезинформацией.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

«Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь. Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими.

Хочу еще раз сказать, что никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было. Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией».

Отметим, что ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook заяввила, что Вооруженные силы Азербайджана атаковали боевой пост армии Армении, есть жертвы с азербайджанской стороны, что подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении отразили атаку и нанесли противнику «значительные потери». «По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет», — написала Степанян.