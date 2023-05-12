В ночь с 11-го на 12 мая в направлении населенного пункта Зод Басаркечярского района на азербайджано-армянской условной границе установилось относительное спокойствие.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что за прошедшие сутки вооруженными силами Армении наши позиции, расположенные на других направлениях, в общей сложности подверглись 17 обстрелам.

«ВС РА с территории населенных пунктов Гюлели — Товузгалинского, Азизли — Басаркечярского и Сайбалы — Гаракильсинского районов из минометов и стрелкового оружия различных калибров восемь раз с перерывами обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении сел Гоша Товузского района, Еллиджа — Кельбаджарского и Минкенд — Лачынского районов.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, временно подконтрольной российскому миротворческому контингенту, из стрелкового оружия различного калибра девять раз подвергли обстрелу позиции ВС АР, расположенные в направлениях Тертерского, Ходжалинского, Шушинского и Лачынского районов.

Потерь в личном составе и технике азербайджанской армии нет.

Наши подразделения приняли адекватные ответные меры по всем направлениям, оперативная обстановка под контролем ВС АР», — говорится в сообщении ведомства.