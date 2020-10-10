Минобороны: Армения грубо нарушает режим перемирия

Несмотря на соглашение об объявлении режима прекращения огня в 12:00 10 октября, армянская армия предприняла попытку наступления в Агдере-Тертерском и Физули-Джебраильском направлениях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«В то же время, ряд населенных пунктов Азербайджана подвергается артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Все попытки наступления противника успешно пресечены нашими подразделениями. Предпринимаются адекватные меры против армянской армии», — отметили в министерстве.