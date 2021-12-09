В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью 8 декабря на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб наш военнослужащий — рядовой Асиф Адиль оглу Алиев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

«В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, огневая активность противника была подавлена.

Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в сообщении Минобороны АР.