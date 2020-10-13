Минобороны АР: Пресечены действия противника по всему фронту

Подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного перемирия, проводя перегруппировку и передислокацию сил, предприняли попытку атаковать небольшими группами позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. Об этом сообщает Минобороны АР.

В ночь с 12 на 13 октября общая обстановка на агдере-агдамском и физули-гадрутском направлениях оставалась напряженной.

«В результате действий, предпринятых азербайджанской армией, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, три РСЗО БМ-21 «Град», один ЗРК «Тор-М2КМ», одна ЗСУ-23-4 «Шилка», две БМП-2, три орудия 2А36 «Гиацинт-B», одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника.

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий личный состав, занявший позиции на участке обороны 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, был уничтожен, военнослужащие 1-го мотострелкового полка численностью до одной роты попали в засаду. Также уничтожена движущаяся автомобильная техника.

Автоколонна 4-го мотострелкового полка, движущаяся в направлении Аскерана, и группа добровольцев, шедшая от населенного пункта Сисиан в Армении в направлении оккупированных территорий Азербайджана, были уничтожены огневым ударом.

В подразделениях противника, сопротивление которых сломлено, наблюдаются случаи массового дезертирства.

Войска азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного перемирия, сохраняют оперативное преимущество на всей линии фронта», — говорится в сообщении оборонного ведомства АР.