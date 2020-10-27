Минобороны АР о последней ситуации на фронте

В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, грубо нарушая новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии на разных направлениях фронта, а также населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в основном на ходжавендском, физулинском и губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были пресечены, враг был отброшен назад, неся потери.

| 2020-10-27T09:58:55+04:00 27 октября 2020, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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