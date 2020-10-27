Минобороны АР о последней ситуации на фронте

В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, грубо нарушая новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии на разных направлениях фронта, а также населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в основном на ходжавендском, физулинском и губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были пресечены, враг был отброшен назад, неся потери.