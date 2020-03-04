Министр обороны Закир Гасанов побывал в прифронтовой зоне

В рамках широкомасштабных командно-штабных учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили передовые подразделения одной из воинских частей в прифронтовой зоне, которая отмечает годовщину создания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны, проверив уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и дал соответствующие указания.

В завершение военнослужащим, несущим боевое дежурство на передней линии, были вручены ценные подарки и с ними была проведена беседа за чайным столом.

| 2020-03-04T10:10:26+00:00 4 марта 2020, 12:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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