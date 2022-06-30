Президент России Владимир Путин «страдает комплексом неполноценности» и «мачистским взглядом на мир», предположил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он также высказал предположение о «сумасшествии» российского президента.

Уоллес выступил со своим комментарием в интервью LBC Radio вскоре после того, как британский премьер Борис Джонсон заявил, что, будь Путин женщиной, он не начал бы «безумную, мачистскую» войну в Украине, и назвал действия Путина «идеальным примером токсичной маскулинности». Уоллес согласился с такой оценкой, отметив также, что дело не только в Путине, но и в том, что в России принят взгляд на мир, при котором одни страны признаются имеющими меньше прав, чем другие.

оллес не остановился на критике Путина, ещё одной его мишенью стала представитель МИД Мария Захарова. «Эта дама, буквально как в комедии, каждую неделю выступает с заявлениями, угрожая сбросить на кого-то ядерную бомбу или чем-то подобным». Уоллес признал, что Захарова, в отличие от Путина, женщина, но заключил: «Она такая же сумасшедшая, как и он».

Мария Захарова уже прокомментировала высказывания британского министра. «Если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдёте ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков», – написала она. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания Уоллеса «хамством». Несколько дней назад Захарова рассуждала в своём телеграм-канале о вышедшей в 1982 году в Англии книге «Уничтожение Британии в ядерной войне», замечая, в частности: «На самом деле Королевство наиболее уязвимо во времена, когда на ключевые позиции страны назначают таких профессионалов, как Борис Джонсон, Бен Уоллес и Лиз Трасс». (svoboda.org)