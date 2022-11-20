Минобороны Китая впервые после «тайваньского кризиса», вызванного визитом на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, согласилось провести встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на заявление официального представителя НОАК Тана Кефэя.

По его словам, встреча министра обороны Китая Вэя Фэнхэ и Ллойда Остина планируется в ходе регионального форума по безопасности в Юго-Восточной Азии.

«Китай занимает активную и открытую позицию по обмену мнениями с Соединенными Штатами», — приводит телеканал слова Кефэя.

По данным Fox News, встреча Фэнхэ и Остина была одобрена во время переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в начале ноября.

На этой встрече Си Цзиньпин призвал Китай и США опираться на историю в двусторонних отношениях.

По словам китайского лидера, личные встречи важны для развития двусторонних отношений. Формат видеоконференций и телефонных переговоров, как он полагает, по результативности не сможет заменить прямое общение. (Газета.Ру)