В Армению 2 ноября с двухдневным официальным визитом прибыла делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Главы министерств обороны двух стран провели частную беседу, после чего состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций, сообщает «Арменпресс».

Приветствуя гостя, министр обороны Армении представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В ходе обсуждения была двусторонне подчеркнута важность установления полноценного мира и необходимость устойчивого развития в регионе.

В ходе встречи также были затронуты вопросы международной и региональной безопасности, а также ряд вопросов сотрудничества двух стран в сфере обороны.