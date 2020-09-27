Министр обороны Армении сбежал из страны

Министр обороны Армении Давид Тоноян сбежал из страны, сообщает в воскресенье Trend.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Обстрел гражданских лиц, живущих в густонаселенных прифронтовых зонах, и объектов вооруженными силами Армении был осуществлен преднамеренно и целенаправленно.

Есть сообщения о жертвах среди гражданского населения и военнослужащих. Гражданским объектам и домам был нанесен серьезный ущерб.

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать наши позиции и населенные пункты в прифронтовой зоне.