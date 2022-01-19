«Если бы памятник был в другой форме, то и тогда была бы критика».

Об этом заявил министр культуры Анар Керимов.

A.Керимов сказал, что памятник Зейналабдину Тагиеву был разработан путем открытого конкурса: “На открытом конкурсе было представлено много эскизов проектов. При отборе экспертной комиссией победителем с большим количеством голосов стала текущая работа. Что касается критики, она всегда есть. Если бы статуя была в другой форме, то и тогда были бы и критики. Поэтому мы должны стараться учитывать позицию всех сторон».

Сам министр подчеркнул, что статуя ему понравилась.