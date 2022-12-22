Анар Керимов освобожден от должности министра культуры.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Другим распоряжением Президент, до назначения министра культуры Азербайджанской Республики временное исполнение этих обязанностей возложил на первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Габил оглу Керимли.

Адиль Керимли в свою очередь освобожден от должности первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева.

Распоряжения вступают в силу со дня подписания.