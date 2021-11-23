Министр культуры Азербайджана Анар Керимов расставил все точки над i в вопросе, касающемся ситуации в Республиканском Центре конного туризма и национальных верховых игр.

Напомним, что в апреле этого года СМИ сообщили о том, что лошади в центре истощены и умирают от голода.

Корреспондент # побывал в центре, находящимся в селе Дашюз Шекинского района, и воочию увидел, что оставшиеся в живых лошади едва держались на ногах. Ситуация с обеспечением корма и необходимых лекарств была решена при помощи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая взяла ситуацию под личный контроль.

Выживших лошадей откормили, подлечили и спасли.

Недавно директор Республиканского центра конного туризма и национальных верховых игр Рафик Рамазанов сообщил в интервью #, что судьба центра остается нерешенной, и не исключил, что плачевная ситуация может повториться:

«Корма на зиму животным нет, зарплата сотрудникам выдается с опозданиями, многие работники уволились, в связи с чем есть угроза нехватки кадров», — заявил Рамазанов.

С 2006 года центр находится на балансе Министерства культуры.

В интервью # министр Анар Керимов заявил, что он осведомлен обо всем, что происходит в Республиканском центре конного туризма и национальных верховых игр в Шеки:

«Это для нас очень болезненная тема. К сожалению, мы не могли вкладывать в центр финансовые ресурсы, так как он является хозрасчетным предприятием. Во время пандемии деятельность в центре сократилась из-за отсутствия туристов, в результате чего появились проблемы», — заявил министр.

Однако проблема, по его словам, уже решается:

«В ближайшем будущем Центр конного туризма и национальных верховых игр перейдет в компетенцию Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. В настоящий момент мы вплотную занимаемся этим вопросом, так как сами очень волнуемся — для нас это очень важный вопрос. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы данная ситуация разрешилась в самые кратчайшие сроки», — сказал Анар Керимов.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе национальных верховых игр, включая човган, министр отметил, что традиции будут сохраняться и развиваться:

«Мы уже говорили по этому поводу с начальником погранслужбы Эльчином Гулиевым, и после того, как конный центр перейдет на их баланс, они займутся вопросами сохранности и дальнейшего развития данного центра. Мы также намерены проводить совместные с погранслужбой мероприятия, в том числе соревнования по верховой игре човган», — отметил министр.

Напомним, что в Центре конного туризма и национальных верховых игр в Шекинском районе имеются ценные породы лошадей, среди которых – карабахские и арабские скакуны, орловский рысак, английская чистокровная, ахалтекинская.