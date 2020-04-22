Министр энергетики Азербайджана сделал предложение производителям нефти

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в неформальной видеоконференции с участием нескольких стран ОПЕК+.

Как сообщили Report в министерстве энергетики, в ходе конференции обсуждались текущее состояние рынка нефти и предстоящие обязательства, выполнение которых намечено с мая.

Во время обсуждений Пярвиз Шахбазов призвал других стран-производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, также взять на себя обязательства по снижению объемов добычи: «ОПЕК+ выполняет историческую миссию и взяла на себя соответствующие обязательства. Теперь производители нефти, не входящие в ОПЕК+, должны активно присоединиться к этому процессу и заявить о своих обязательствах», — сказал он.

Напомним, что 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.