Министерству образования Грузии переданы учебники для азербайджанских школ

22 сентября при посредничестве посольства Азербайджана в Грузии Министерство образования Азербайджана передало Министерству науки и образования Грузии учебники и учебные пособия для азербайджанских школ Грузии на 2021-2022 учебный год.

Об этом местному бюро АПА сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что отправленные учебные пособия принял начальник Управления международных связей Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии Каха Кандолишвили.

Отмечено, что грузинской стороне переданы 21 613 учебников и методических пособий 23 наименований по родному языку и литературе для учителей. Эти учебники и методические пособия будут розданы азербайджанским школам.