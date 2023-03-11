Техническими средствами наблюдения подразделений Азербайджанской Армии зафиксировано очередное движение военных транспортных средств, перевозящих личный состав подразделений вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Как сообщает #, информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, на представленных видеокадрах ясно наблюдается сопровождение движения по указанному маршруту военных транспортных средств подразделений вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований принадлежащей российскому миротворческому контингенту боевой машиной ЗТР-82А и обеспечение безопасности личного состава, доставляемого на боевые позиции.

Заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, а незаконные армянские вооруженные формирования должны быть в кратчайшие сроки разоружены и выведены с территории Азербайджана.

Командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, должно осознавать свою ответственность в этом процессе и обязательно выполнять свои обязательства.

Подобные незаконные действия, которые происходят регулярно, делают необходимым создание погранично-пропускного и контрольно-пропускного пункта Азербайджана в конечной точке Лачинской дороги на азербайджано-армянской границе.