«Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь по подразделениям вооруженных сил Армении, не соответствует действительности».

Об этом # сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Распространенная противоположной стороной информация о том, что 24 октября в 20:30 подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по подразделениям ВС Армении не отражает действительности и полностью ложная.

Категорически опровергаем распространенную информацию», — добавили в оборонном ведомстве.