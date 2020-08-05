Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ливану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ливану.

«Мы глубоко опечалены известием об ужасных взрывах в порту Бейрута. Выражаем соболезнования семьям погибших, а также народу Ливана. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа. В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы. Пострадало в том числе здание российского посольства. Травмы получила сотрудница дипмиссии.

По версии властей, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация.