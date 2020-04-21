Минфин США выплатил $2,9 млрд авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии

Министерство финансов США выплатило $2,9 млрд американским авиаперевозчикам, столкнувшимся со значительными финансовыми потерями в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Минфином в понедельник.

«Минфин произвел первые платежи пассажирским авиаперевозчикам в рамках программы помощи по зарплатам, выплатив в общей сложности $2,9 млрд первоначальных платежей заявителям <…>, в числе которых две крупные авиакомпании и 54 более мелких авиаперевозчика. Минфин будет осуществлять дополнительные выплаты <…>, в том числе крупным авиакомпаниям, заключившим [с властями соответствующее] соглашение», — говорится в сообщении. Данные средства должны быть потрачены на выплату заработной платы сотрудникам.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что число пассажиров, путешествующих авиалиниями в США, сократилось почти в два раза из-за последствий пандемии.(ТАСС)