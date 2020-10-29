Минфин США расширил санкции по Ирану

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло список по Ирану пять физических лиц, среди которых двое граждан КНР, и 11 юридических лиц, в том числе две организации из Сингапура и пять из Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства, передает ТАСС.

Вся собственность и имущественные интересы включенных в американские санкции лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые деловые операции.

| 2020-10-29T22:11:03+04:00 29 октября 2020, 23:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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