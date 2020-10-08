Минфин США добавил 18 иранских банков в санкционный список

Министерство финансов США ввело в четверг санкции против 18 крупных иранских банков. Об этом говорится в распространенном заявлении финансового ведомства, передает ТАСС.

В документе отмечается, что США вводят санкции против всего финансового сектора Ирана, однако запреты не распространяются на сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования.

Как пояснили в Минфине, в список попали «16 иранских банков за их деятельность в финансовом секторе Ирана», и еще один, который контролируется уже находящимся в американском черном списке финучреждением. Кроме того, утверждали в ведомстве, в рамках борьбы с распространением оружия массового поражения рестрикции введены против связанного с иранскими ВС банка.

По версии министра финансов США Стивена Мнучина, это решение «отражает обязательства [США] пресечь незаконный доступ к американским долларам». Он утверждал, что санкции «позволяют проводить гуманитарные операции в поддержку иранского народа».

| 2020-10-08T22:24:57+04:00 8 октября 2020, 23:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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