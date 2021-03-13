Минфин Азербайджана разместит на бирже процентные гособлигации на 20 млн манатов

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 марта 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных процентных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 20 миллионов манатов.

На торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов со сроком обращения 1 092 дня и доходностью 7,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) — 14 сентября 2021 года, 15 марта 2022 года, 13 сентября 2022 года, 14 марта 2023 года, 12 сентября 2023 года и 12 марта 2024 года.

Срок оплаты по облигациям – 12 марта 2024 года.

Андеррайтером выпуска является инвестиционная компания Pasha Kapital.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема ценных бумаг, выпущенных эмитентом с аукциона.

В случае, если в ходе аукциона предложение государственных облигаций превысит спрос и цена будет удовлетворена эмитентом, то объем предлагаемых им ценных бумаг может быть увеличен до 50 процентов.

Отметим, что в 2021 году министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию 17 миллионов облигаций стоимостью 1,7 миллиарда манатов.