Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос предупредил, что в США надвигается рецессия, и посоветовал человечеству накапливать наличные на случай спада в мировой экономике. Об этом предприниматель заявил в эфире телеканала CNN.

«Экономика сейчас выглядит не особо хорошо. Вы это видите и сами — увольнения происходят во многих секторах экономики», — отметил он.

Безос рекомендовал отложить крупные покупки, такие как новые телевизоры, холодильники и автомобили, учитывая риск ухудшения экономических условий.

Он предложил владельцам малого бизнеса подумать о том, чтобы отложить инвестиции в новое оборудование и вместо этого накопить денежные резервы.

«Учитывайте столько рисков, сколько сможете. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему», — резюмировал Безос.