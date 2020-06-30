Милли Меджлис отложил обсуждения некоторых законопроектов

Сегодня завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, несколько законопроектов, включенных в «План законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год», не были обсуждены в ходе весенней сессии и пленарных заседаниях внеочередной сессии.
Нижеследующие законопроекты были включены в план работы парламента, однако не обсуждались:
1. Законопроект «О ломбардах»;
2. Законопроект о внутренних войсках;
3. Законопроект «О статусе военнослужащих»;
4. Законопроект «О безопасности пищевых продуктов»;
5. Законопроект «О высшем образовании»;
6. Законопроект «О вещании по кабельной сети»;
7. Законопроект «О туризме»;
8. Законопроект «О кинематографии»;
9. Законопроект «Об охране и развитии азербайджанского искусства мугама»;
10. Законопроект «О письменных памятниках»;
11. Законопроект о репродуктивном здоровье;
12. Законопроект «О донорстве и трансплантации органов человека».