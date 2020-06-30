Милли Меджлис отложил обсуждения некоторых законопроектов

Сегодня завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, несколько законопроектов, включенных в «План законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год», не были обсуждены в ходе весенней сессии и пленарных заседаниях внеочередной сессии.

Нижеследующие законопроекты были включены в план работы парламента, однако не обсуждались:

1. Законопроект «О ломбардах»;

2. Законопроект о внутренних войсках;

3. Законопроект «О статусе военнослужащих»;

4. Законопроект «О безопасности пищевых продуктов»;

5. Законопроект «О высшем образовании»;

6. Законопроект «О вещании по кабельной сети»;

7. Законопроект «О туризме»;

8. Законопроект «О кинематографии»;

9. Законопроект «Об охране и развитии азербайджанского искусства мугама»;

10. Законопроект «О письменных памятниках»;

11. Законопроект о репродуктивном здоровье;

12. Законопроект «О донорстве и трансплантации органов человека».