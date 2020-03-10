Милли Меджлис избрал нового спикера

Председателем Милли Меджлиса избрана Сахиба Гафарова, кандидатура которой была выдвинута партией «Ени Азербайджан».

Как сообщает Report, решение принято на первом пленарном заседании Милли Меджлиса VI созыва.

Новый спикер выразила признательность председателю и членам партии «Ени Азербайджан».

По результатам голосования, С.Гафарова получила поддержку 116 парламентариев.

С.Гафарова окончила с отличием Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы и Азербайджанский университет языков (филология английского языка).

С 1981 года и по сей день работает в Бакинском славянском университете. В 2000-2004 годы работала на должности декана факультета западноевропейских языков и завкафедрой английской филологии в Западном университете. Была проректором по международным связям Бакинского славянского университета.

Сахиба Гафарова является экспертом по теории литературы, современной русской и американской литературе. Является автором более 70 научных и учебно-методических работ, программ, учебных пособий. Занимается гендерными проблемами в филологии.

Является азербайджанским ученым, доктором филологических наук, профессор.

На заседании также были избраны заместители председателя Милли Меджлиса, председатели и заместители председателей парламентских комитетов.

В ходе голосования Али Гусейнли был избран первым заместителем председателя Милли Меджлиса, Адиль Алиев и Фазаиль Ибрахимли заместителями председателя Милли Меджлиса.