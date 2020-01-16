Микаил Джаббаров: «После завершения установки новых кассовых аппаратов начнется процесс возврат НДС»

Страхование недвижимого и прочего имущества обосновано с экономической точки зрения. Однако вопрос, является ли это обязательным или добровольным, зависит от законодательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, передает Report.

М.Джаббаров также прокомментировал отсутствие POS-терминалов в некоторых торговых точках: «Подобные случаи предусматривают ответственность в соответствии с законодательством. Кассовые аппараты нового поколения уже устанавливаются. После завершения начнется процесс возврат НДС».