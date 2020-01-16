Микаил Джаббаров: «После завершения установки новых кассовых аппаратов начнется процесс возврат НДС»

Страхование недвижимого и прочего имущества обосновано с экономической точки зрения. Однако вопрос, является ли это обязательным или добровольным, зависит от законодательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, передает Report.

М.Джаббаров также прокомментировал отсутствие POS-терминалов в некоторых торговых точках: «Подобные случаи предусматривают ответственность в соответствии с законодательством. Кассовые аппараты нового поколения уже устанавливаются. После завершения начнется процесс возврат НДС».

| 2020-01-16T14:04:59+00:00 16 января 2020, 15:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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