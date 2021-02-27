Микаил Джаббаров: Перед нами стоит очень амбициозная цель

Соглашение между Турцией и Азербайджаном о преференциальной торговле, которое вступает в силу с 1 марта, внесет важный вклад в дальнейшее расширение торговых связей между двумя странами.

Об этом заявил министр экономики АР Микаил Джаббаров на церемонии подписания договора о передаче Azerlotereya в управление турецкой компании Demirören Holding.

«Через два дня мы станем свидетелями еще одной знаменательной даты в истории наших двусторонних отношений. Перед нами стоит очень амбициозная цель: к 2025 году мы должны увеличить наш торговый оборот до 15 млрд долларов», — добавил министр.

М.Джаббаров сказал, что подписанное Президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о регулировании некоторых вопросов, связанных с передачей ОАО Azərlotereya в управление, является одним из важных решений, принятым в рамках реорганизации деятельности государственных компаний.

По его словам, подписание соглашения является очередным шагом в направлении повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности государственных предприятий в нашей стране, сокращения объема теневой экономики. Кроме того, привлечение иностранных инвесторов кардинально изменит деятельность Azerlotereya, повысит ее экономическую эффективность.

Министр также отметил, что Турция играет активную роль в экономике Азербайджана, инвестировав в нее 11 млрд манатов.

Отметим, согласно договору, подписанному между Министерством экономики Азербайджана и турецкой компанией Demirören Holding, ОАО Azerlotereya будет передана в аренду партнеру на 10 лет.