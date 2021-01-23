Новый Наблюдательный совет будет контролировать деятельность SOCAR

Президент Ильхам Алиев подписал указ «О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики».

Согласно указу, создан Наблюдательный совет SOCAR для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Наблюдательный совет состоит из 7 членов, включая председателя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности президентом Азербайджана.

Данное решение было принято для повышения эффективности в деятельности Госнефтекомпании, усовершенствования управления с учетом современных стандартов корпоративного управления.

Согласно указу, Наблюдательный совет SOCAR состоит из семи членов, включая председателя, назначаемого и освобождаемого от должности президентом Азербайджана.

Решения о реорганизации и ликвидации SOCAR, а также о назначении и освобождение от должности членов НС и исполнительного органа компании принимает президент Азербайджана.

Азербайджанскому инвестиционному холдингу по согласованию с президентом в отношении компании SOCAR поручается: утверждение устава и структуры, определение размера уставного капитала; утверждение годовых отчетов, финансовой отчетности, распределение прибылей и убытков; утверждение дивидендной политики; принятие решения о выпуске ценных бумаг; принятие решения о заключении сделки (сделки особой значимости) на сумму более 25% от стоимости чистых активов SOCAR, а также сделки с соответствующим лицом по заключению независимого аудитора на сумму 5% от стоимости активов SOCAR и более.

В полномочия НС SOCAR входят: утверждение долгосрочной стратегии развития компании, сметы ее затрат и доходов, контроль над их выполнением; внесение на общее собрание предложений в связи с заключением сделки (сделки особой значимости) на сумму более 25% от стоимости чистых активов SOCAR, а также сделки на сумму 5% от стоимости активов SOCAR и более; одобрение сделок, заключаемых с соответствующими лицами на сумму до 5% от стоимости активов SOCAR; согласие на заключение сделок по передаче в управления и приватизацией активов SOCARс учетом требований действующих нормативных правовых актов.

Также НС уполномочен: утверждать политику компании в различных сферах деятельности и ее внутренние правила, а также положения о филиалах и представительствах; давать согласие на утверждение корпоративной структуры и штатного расписания SOCAR; создавать Комитет по аудиту и другие комитеты Госнефтекомпании, утверждать их положения, назначать и освобождать их руководителей и членов.

Азербайджанскому инвестхолдингу поручено: в течение 6 месяцев утвердить стандарты корпоративного управления для менеджмента SOCAR, а также систему оценки деятельности членов управляющих органов Госнефтекомпании; в течение 6 месяцев с привлечением международной консалтинговой компании обеспечить диагностику результатов деятельности SOCAR в юридической, финансовой, налоговой и коммерческой сферах и в зависимости от ее результатов в двухмесячный срок подготовить и представить на согласование президенту Азербайджана проект нового устава и структуры компании.

Согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана:

Председатель Наблюдательного совета

Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета

Эмин Гусейнов-помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики

Исрафил Мамедов – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики

Эльнур Солтанов – заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

Азер Байрамов-заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Ровшан Наджаф – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Руслан Алиханов-генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга.