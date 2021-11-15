Международный бизнес-форум IBF поспособствует привлечению инвестиций в реализацию проектов на освобождённых территориях Азербайджана.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе 25-го Международного бизнеса-форума — IBF в Баку, передает в понедельник Trend.

«Этот форум является хорошей платформой для еще большего повышения инвестиционной привлекательности страны, развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, форум поспособствует привлечению инвестиций в реализацию проектов на освобождённых территориях Азербайджана», — добавил он.

Министр отметил, что в настоящее время на освобождённых территориях быстрыми темпами ведутся работы по восстановлению.

«Мы осуществляем в Карабахе крупные проекты, такие как создание промышленных парков, которые способствуют увеличению инвестпривлекательности региона», — добавил он.

По его словам, в соответствии со стратегией развития на последующие пять лет в Азербайджане будут реализованы проекты, способствующие развитию частного сектора.

«Мы будем рады видеть в стране в контексте реализации этой стратегии иностранные компании и инвесторов», — сказал Джаббаров.

Отметим, что при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (IBF — International Business Forum) с участием бизнесменов ряда стран и официальных лиц.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиапроект TURKIC.World.