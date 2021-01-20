Михаил Нейжмаков: «Северный поток-2» остается предметом политического торга

Судя по всему, эпопея вокруг «Северного потока-2» далека от благополучного исхода. За противодействие взялись немецкие политики и официальный Вашингтон.

В ФРГ «зеленые» вновь призывают отказаться от этого проекта. После ареста Алексея Навального Германия должна окончательно отказаться от строительства этого газопровода, заявил внешнеполитический эксперт фракции «зеленых» в бундестаге Омид Нурипур. «Тот факт, что одно только присутствие Навального в Москве вызывает столь острую реакцию Кремля, показывает всю абсурдность передачи энергетической безопасности Германии в руки «Газпрома», — заявил политик изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. Спорный проект должен быть, «наконец, отложен», призвал Нурипур.

А еще один представитель немецких «зеленых» — Юрген Триттин призвал к введению дальнейших санкций в случае, если с Навальным что-либо случится. «Европейский Союз быстро отреагировал после публикации отчета ОЗХО об отравлении Алексея Навального «Новичком» и ввел некоторые персональные санкции. Нам следует идти по этому пути и далее», — указал в беседе с DW этот член внешнеполитического комитета Бундестага.

В свою очередь Соединенные Штаты проинформировали европейских союзников о планах введения санкций в отношении российского трубоукладочного судна «Фортуна», которое участвует в строительстве «Северного потока-2», сообщает немецкая ежедневная газета Handelsblatt.

По данным газеты, администрация США сообщила официальным лицам в Берлине и других европейских столицах, что санкции вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Санкции также коснутся компании «КВТ-Рус», которой принадлежит судно.

Представитель посольства США в Берлине сообщил Handelsblatt, что Вашингтон продолжит предпринимать «все необходимые и надлежащие шаги», чтобы не допустить завершения проекта.

Напомним, США настаивают на необходимости уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей, и работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.

Но каковы перспективы этой продолжающейся борьбы интересов? Чем она в конце концов закончится, удастся ли прокладка этого газопровода?

Своими мыслями об этом поделились с # немецкий и российский эксперты.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Некоторые наблюдатели считают, что администрация Джозефа Байдена могла бы занять более компромиссную позицию по «Северному потоку-2» с учетом обещаний избранного президента США «оживить» отношения с ЕС (а значит и с Берлином). Тем не менее, ряд факторов скорее свидетельствует, что ждать подобных уступок (по крайней мере, в ближайшее время) от новой команды в Белом доме не стоит.

Во-первых, Байдену в начале своего президентства важно сохранить переговорные позиции для политического торга с Москвой, а вопрос о «Северном потоке-2» как раз относится к подобным темам.

Во-вторых, в Конгрессе США действует весьма сильное лобби, настроенное против этого проекта, а от новой администрации как раз ожидают, что она будет прислушиваться к мнению законодателей (на контрасте с Дональдом Трампом, который очень часто с Конгрессом «воевал»).

В-третьих, с администрацией Байдена и так связывают негативные ожидания для нефтегазового сектора США. Для аналогии можно вспомнить, как при администрации другого демократа, Барака Обамы, новые экологические нормы создали проблемы для американского угольного сектора. На этом фоне Байден будет заинтересован не настраивать против себя это лобби еще больше, сохранив, как минимум, жесткую риторику в отношении «Северного потока-2», строительство которого входит в противоречие с интересами американских производителей сжиженного природного газа.

При этом продолжают звучать резкие заявления немецких политиков о готовности не поддаваться давлению США в вопросе о «Северном потоке-2». Например, глава МИД ФРГ Хайко Маас в конце декабря 2020 года заявлял, что федеральное правительство не изменит отношения к этому проекту (отметив, что «нам не стоит говорить о европейском суверенитете, если будет подразумеваться, что в будущем мы будем делать только так, как хочет Вашингтон»). Но скорее это говорит о намерении политиков из правительства ФРГ сохранить лицо (тем более, в предвыборный год), чем об их готовности идти до конца.

В целом, на фоне позиции США, строительство «Северного потока-2» в нынешних условиях может, как минимум, замедлиться.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— Во-первых, санкций Америки против немецкой компании еще нет. Америка угрожает, но пока не вводит их. «Фортуна», против которой санкции как будто будут введены, это российское судно.

Что касается Навального, при всей симпатии к его мужеству, к тому как он борется, мне кажется, он большего уже не сможет достичь в России. И Запад его защитить тоже не сможет. Потому что Запад уже беззубый в этом отношении, санкции ничего не дают, не могут поставить Россию на колени. И мы видим, как Россия сейчас отвечает – мол, вы там в Америке разберитесь с тем, что у вас в Конгрессе, у вас появляются политзаключенные.

Так что, атмосфера будет ухудшаться. К сожалению, видны такие долгосрочные тренды. Россия уходит в Евразию, сближается с Китаем. Мир снова будет жить все больше и больше в биполярном мире, когда Байден заставит Европу быть более четко на стороне Америки и против главных недругов Америки, а это Россия, Китай, и Иран. Вся мировая политика будет поставлена под такой угол зрения.

А что до «Северного потока», ну не будет его год-два, но потом европейцам снова понадобится газ, в том числе из Азербайджана, в том числе сжиженный — из США. То есть, инфраструктурные проекты нужны будут и дальше. И «Северный поток-2» тоже понадобится.