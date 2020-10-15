Миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам

Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась с призывом к проживающим и работающим в нашей стране иностранцам и лицам без гражданства.

В тексте обращения говорится:

«Дорогие друзья!

Как вам известно, в период, когда государства мира борются с пандемией, Азербайджанская Республика вступила в сложный и столь же решающий период своей истории в результате традиционной оккупационной и провокационной политики Армении. Продолжающаяся около 30 лет оккупация азербайджанских земель, неконструктивная позиция, занятая Арменией на проводимых по урегулированию нагорно-карабахского конфликта переговорах, а также нападения провокационного характера противоположной стороны, направленные на обострение гуманитарной ситуации в регионе, вынудили Азербайджан принять адекватные ответные меры для восстановления мира и справедливости. Основной целью проведения этих мер является освобождение находящихся под армянской оккупацией наших земель, восстановление признанных на международном уровне наших границ, а также обеспечение безопасности гражданских лиц, восстановление прав вынужденных переселенцев на возвращение на свои земли.

Азербайджан, всегда уважительно относящийся к нормам и принципам международного права, дал согласие на гуманитарное прекращение огня в ответ на призывы международного сообщества. Несмотря на объявление гуманитарного прекращения огня, Армения, как обычно, нарушив взятые обязательства, в период прекращения огня продолжила нацеленные на гражданское население тяжелые артиллерийские атаки во многих населенных пунктах, включая Гянджу, которая является вторым самым большим городом Азербайджана. В результате погибло 43 мирных жителя, более 200 лиц были ранены. Этот факт еще раз доказывает, что потерявшая позиции на поле боя армянская армия видит выход только в совершении направленных против мирного населения преступлениях. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджан ведет борьбу в пределах своих признанных на международном уровне границ и на своих исконных землях.

Дорогие друзья!

Мы принимаем с пониманием ваше обоснованное беспокойство и беспокойство проживающих в странах вашего происхождения членов ваших семей, родственников и близких. Можете быть уверены, что будут продолжены все меры для обеспечения вашей безопасности в Азербайджане и дальнейшего проживания в нашей стране в условиях стабильности, мира и спокойствия.

Мы высоко ценим ваши обращения, поступающие в Государственную миграционную службу с момента объявления военного положения в нашей стране с целью поддержки и солидарности, гордимся тем, что вы с нами в эти трудные и полные испытаний дни в борьбе нашей страны за справедливость.

Мы верим, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева будет положен конец армянской оккупации на исконных землях Азербайджана, установится мир и справедливость в регионе.

Карабах — это Азербайджан!».