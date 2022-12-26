«31 год назад Россия обошла юридические процедуры, установленные Уставом ООН, и узурпировала место СССР в Совете Безопасности ООН».

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении МИД Украины о нелегитимности присутствия Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и в ООН в целом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия — это узурпатор места Советского Союза в Совете Безопасности ООН.

«Сегодня мы сделали важный шаг. Украина инициировала процесс, направленный на исключение России из Совета Безопасности ООН и организации в целом. Мы заявили на официальном уровне свою подробную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и в организации — нелегитимно. Мы предоставили детальные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН — государства, которое на тот момент прекратило свое существование — без каких-либо уставных оснований для этого», — заявил Кулеба.

Как подчеркнул министр, «изнасилование» Устава ООН произошло на основании простого изменения табличек «СССР» на «Российская Федерация».

«Это грубое нарушение пункта 2 Статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в Организации», — заявил Кулеба.

В то же время, как отметил министр, более трех десятилетий на этот позорный факт просто закрывали глаза: «Но Украина не будет молчать. Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи бывают сложными, но для нас не бывает ничего невозможного», — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в заключительном фрагменте без преувеличения исторического документа, который МИД сегодня обнародовало, сказано:

«Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания в Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом», — говорится в заявлении.

Кулеба заявил, что руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь приобретения членства в Организации, что и другие страны.

«Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации», — заявил глава МИД.

Он добавил, что каждый посол Украины теперь будет работать над выполнением поставленной задачи.