МИД Турции осудил односторонние санкции США

Турция пообещала в понедельник ответить Соединенным Штатам на введенные из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 санкции.

«Мы осуждаем и отвергаем объявленное сегодня решение США в связи с поставками систем ПВО С-400, которое включает односторонние санкции против Турции. Утверждения США о том, что С-400 создадут уязвимость с точки зрения систем НАТО, не имеют технического обоснования. Турция предложила создать техническую рабочую группу, в которой также будет участвовать НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, дистанцировавшись от политических предубеждений. США прибегают к односторонним санкциям, не соглашаясь с нашим предложением решить этот вопрос путем диалога и дипломатии», — отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что «Турция по своему усмотрению предпримет необходимые шаги против решения, которое неизбежно негативно повлияет на отношения» между Анкарой и Вашингтоном. «Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения собственной национальной безопасности. Мы приглашаем США пересмотреть объявленное сегодня несправедливое решение по санкциям. Турция готова решать этот вопрос в духе союзничества посредством диалога и дипломатии», — подчеркивается в коммюнике. (ТАСС)