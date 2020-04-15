МИД России призвал Вашингтон отказаться от атак на ВОЗ

Москва призывает воздержаться Вашингтон от атак на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
По его словам, ВОЗ ведет свою деятельность в соответствии со своим уставом. Кроме того, организация пользуется авторитетом у большинства правительств стран, в кругах ученых и медиков.
«Призываем США отказаться от дальнейших атак на ВОЗ», — сказал Рябков.
Он добавил, что Соединенным Штатам необходимо провести ответственную линию, которая позволит не разрушать основы международного сотрудничества в медико-биологической сфере, а наоборот, укреплять их.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ.