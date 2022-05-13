Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. Незадолго до этого Лондон наложил санкции на бывшую жену и предполагаемую любовницу президента Владимира Путина.

«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз», — сообщили в ведомстве.

Формально в МИД объяснили свое заявление задержками при обработке визовых заявок россиян. Британская сторона отмечала, что сейчас у них в приоритете украинские беженцы.