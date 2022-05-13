Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. Незадолго до этого Лондон наложил санкции на бывшую жену и предполагаемую любовницу президента Владимира Путина.
«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз», — сообщили в ведомстве.
Формально в МИД объяснили свое заявление задержками при обработке визовых заявок россиян. Британская сторона отмечала, что сейчас у них в приоритете украинские беженцы.
Днем 13 мая Лондон объявил о принятии нового пакета антироссийских санкций. Ограничения были введены в том числе против близкого круга Владимира Путина: его бывшей супруги Людмилы Очеретной и экс-гимнастки Алины Кабаевой, которую называют гражданской женой президента. Также под санкции попал двоюродный брат Путина Михаил Шеломов.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что официально российский президент небогат, однако его родственники, приближенные и олигархи хорошо обеспечены и успешно финансируют его образ жизни.
«Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина и затягивающую пороки в его ближайшем окружении. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит», — добавила Трасс.
Ранее американские чиновники обсуждали возможность ввести санкции против Кабаевой, но испугались, что Путин «отреагирует агрессивно». (moscowtimes.ru)