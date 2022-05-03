МИД России заявил, что правительство Израиля держит курс на «поддержку неонацистского режима в Киеве». Заявление министра иностранных дел Израиля Яира Лапида о том, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста, названо «антиисторическим». Сообщение выложено в официальном твиттере российского ведомства.

В сообщении российского МИД перечисляются два случая сотрудничества евреев с нацистами во Вторую мировую. Из этого делается вывод, что президент Украины Владимир Зеленский может быть президентом неонацистской страны. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство фактически обвинило в неонацизме президента Латвии Эгилса Левитса, также имеющего еврейские корни.

В понедельник политики, чиновники и общественные деятели в Израиле выступили против высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предположившего, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни (эта гипотеза научными данными не подтверждается). Российский чиновник также заявил, что многие ярые антисемиты могут быть евреями. В Израиле эти слова встретили с негодованием и назвали примером антисемитизма и расизма.

Россия использует заявления о борьбе с неонацизмом в Украине в качестве пропагандистского приёма в войне со страной. Президент Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз подчёркивал свои корни, в том числе и говоря о своём неприятии нацизма. (svoboda.org)