МИД России пересказывает армянские басни

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE ответил главе МИД России Лаврову заявившему, что в Нагорном Карабахе воюет примерно две тысячи наемников. Ильхам Алиев выразил искреннее сожаление, что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата, пользуются этими не нашедшими свое подтверждение «информациями» и слухами и еще раз заявил о том, что на стороне Азербайджана никакие наемники не воюют. «Нет ни одного доказательства того, что на нашей стороне сражается какой-либо иностранный боец», — добавил президент Азербайджана.
Несмотря на это сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова повторила слова своего шефа о том, что располагают информацией о переброске членов террористических организаций с Ближнего Востока в Нагорный Карабах.
«По поступающей информации в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока… в зону нагорно-карабахского конфликта», — сказала Захарова на брифинге в Москве.
Речь идет о радикально настроенных наемниках, которые исповедуют идеологию джихадизма, отметила она.
«Все это не может не вызывать у нас серьезного беспокойства, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава теперь уже на Южном Кавказе», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Естественно Захарова никаких доказательств не привела.