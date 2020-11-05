МИД России пересказывает армянские басни

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE ответил главе МИД России Лаврову заявившему, что в Нагорном Карабахе воюет примерно две тысячи наемников. Ильхам Алиев выразил искреннее сожаление, что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата, пользуются этими не нашедшими свое подтверждение «информациями» и слухами и еще раз заявил о том, что на стороне Азербайджана никакие наемники не воюют. «Нет ни одного доказательства того, что на нашей стороне сражается какой-либо иностранный боец», — добавил президент Азербайджана.