Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что западные страны во главе с США уже «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике». Он назвал вероятные последствия объявление России «страной-спонсором терроризма». По его словам, если Вашингтон продолжит вести столь деструктивную политику, он может пересечь точку невозврата, что, вероятно, приведет к разрыву дипломатических отношений с Москвой (lenta. ru)