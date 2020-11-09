МИД РФ прокомментировало заявление МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации прокомментировало заявление МИД Азербайджана о трагическом инциденте, в результате которого был сбит российский военный вертолет Ми-24.

Как передает АПА, в комментарии МИД РФ сказано:

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны».

Отметим, что Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся, принеся свои извинения и выразив готовность выплатить компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана приступила к немедленному расследованию инцидента.