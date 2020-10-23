МИД РФ: «Причин для задействования ОДКБ в Карабахе нет»

Говорить о задействовании оборонительного потенциала ОДКБ в нагорно-карабахском урегулировании некорректно.

Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, сообщает «Интерфакс».

Панкин, курирующий интеграционные объединения на постсоветском пространстве, включая ОДКБ, отметил, что подобного запроса от Еревана, а сам конфликт на территорию Армении не перемещался.

«ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не признан самими же армянами частью своей территории, и не может быть, наверное, признан, некорректно говорить о задействовании потенциала оборонительного ОДКБ», — сказал Панкин.