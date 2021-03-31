МИД РФ пообещал ответить на санкции Австралии

Россия не оставит без ответа санкции Австралии. Об этом на сайте МИД РФ заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели. Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — сказала она.

Ранее министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций в отношении четырех российский компаний и одного физического лица из-за строительства и эксплуатации железнодорожной части Крымского моста.

Глава австралийского МИД Марис Пейн подчеркнула, что решение о рестрикциях принято в координации с Канадой и согласуется с действиями, которые предприняли в Великобритании и Евросоюзе.