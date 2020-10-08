МИД РФ: «Москва прилагает усилия для немедленного прекращения огня в Карабахе»

«Идет работа над различными схемами для начала переговоров по нагорно-карабахскому конфликту».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Одним из них является предложение провести в Москве встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате. Мы проинформируем общественность о всех предпринятых в этом направлении шагах», — подчеркнула представитель МИД России. (АПА)

| 2020-10-08T18:45:41+04:00 8 октября 2020, 19:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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