МИД РФ: «Москва прилагает усилия для немедленного прекращения огня в Карабахе»

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Одним из них является предложение провести в Москве встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате. Мы проинформируем общественность о всех предпринятых в этом направлении шагах», — подчеркнула представитель МИД России. (АПА)