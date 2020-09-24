МИД распространил информацию о провокационной деятельности Пашиняна

«Цепочка провокаций, совершенных Арменией как на словах, так и в действиях под руководством премьер-министра Никола Пашиняна нанесла удар по переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и привела к серьезному росту напряженности в регионе».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что, сведя на нет все возможные ожидания международного сообщества, руководство Армении с первого дня своего прихода к власти приняло решение повторить политику своих предшественников по аннексии.

Отмечается, что нынешнее руководство Армении вместе с усиливающейся и расширяющейся незаконной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное переселение этнических армян из Ближневосточного региона на оккупированные территории, тем самым доказывает, что эта страна проводит политику аннексии и под эгидой Минской группы ОБСЕ злоупотребляет переговорами с этой целью.

«В контексте подготовки Армении к новому военному наступлению Азербайджан призывает международное сообщество, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вернуть Армению к здравому смыслу и заставить эту страну воздержаться от новой агрессии. Руководство Армении должно отказаться от своих провокационных заявлений, прекратить деятельность, нарушающую стабильность и честно соблюдать свои обязательства для достижения политического урегулирования конфликта, установленные четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН, решениями и документами ОБСЕ. До тех пор, пока этого не произойдет, Азербайджан и международную общественность не удастся вводить в заблуждение заявлениями официальных лиц Армении о том, что будто бы эта страна готова к переговорам.

Как заявил президент Ильхам Алиев на мероприятии высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, есть всего лишь один путь к достижению мира: вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была, и не будет предметом компромисса», — говорится в заявлении МИД.