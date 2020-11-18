МИД прокомментировал озвученные в интервью высказывания президента России

«Азербайджан высоко ценит усилия, которые предпринимает российская сторона в целях урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Россия – постоянный член Совета Безопасности ООН и единственная из трех государств-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ страна, непосредственно граничащая с нашим регионом, имеющая с ним давние исторические связи. Это объясняет прямую заинтересованность России в укреплении безопасности, стабильности и мира на Южном Кавказе».

Об этом сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на вопрос СМИ в связи с интервью Президента Российской Федерации 17 ноября 2020 года.

«В интервью было достаточно подробно рассказано о важной роли, которую посредничество главы российского государства сыграло в достижении договорённостей от 9 ноября с.г. Личная роль Президента России, его подпись под трехсторонним заявлением от 9 ноября с.г. представляют собой его исключительно важный вклад в процесс мирного урегулирования и гарантию необратимости этого процесса.

Полностью разделяем оценку Президента России о том, что важным достижением трехстороннего заявления является прекращение кровопролития. Азербайджанская сторона всегда и полностью, начиная с первых минут войны, поддерживала призывы международного сообщества к прекращению огня.

В своем интервью Президент России также коснулся истории процесса урегулирования.

Особую важность имеют слова Президента России о том, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджана. Эта позиция России опирается на прочный фундамент резолюций Совета Безопасности ООН, решений ОБСЕ и других международных организаций.

Прозвучавшее в интервью Президента России заявление о том, что оккупированные территории нашей страны находились под контролем Армении, носит крайне важный характер. Это свидетельствует о полном крахе попыток армянской стороны ввести мировое сообщество в заблуждение и выдвинуть на передний план незаконный режим, который был создан Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Таким же образом провалились попытки руководства Армении расширить рамки конфликта и втянуть в него Организацию Договора о коллективной безопасности. В своем интервью Президент России вновь ясно и чётко заявил, что на территорию Армении никто не покушался. Таким образом, была подтверждена позиция Азербайджана о том, что все боевые действия идут исключительно на территории нашей страны, которая была оккупирована вооруженными силами Армении в 1990-х годах.

Следует особо подчеркнуть то, что Президент России охарактеризовал возможный отказ армянской стороны выполнить условия договоренностей от 9 ноября с.г. как «огромную ошибку» и даже как «самоубийство». Мы полностью разделяем эту оценку. Как мудро отметил Президент России, достигнутое при активной поддержке России трёхстороннее заявление создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу», — отмечается в информации.