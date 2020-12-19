МИД отреагировал на резолюцию парламента Бельгии

В МИД Азербайджана прокомментировали принятие парламентом Бельгии резолюции, содержащей некоторые необоснованные утверждения против Азербайджана.

Руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, что 17 декабря этого года в ходе пленарной сессии Палаты Представителей Федерального парламента Бельгии был принят проект резолюции под названием «Поддержка инициатив Бельгии и международных организаций урегулированию нагорно-карабахского конфликта и достижению перемирия». Министр иностранных дел Джейхун Байрамов, совершивший рабочий визит в Королевство Бельгия для участия в заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, в рамках визита встретился с заместителем премьер-министра – министром по иностранным делам, внешней торговле Бельгии Софи Вильмес: «В ходе встречи министр Джейхун Байрамов выразил протест бельгийской стороне в связи с принятием парламентом Бельгии резолюции, содержащей необоснованные обвинения против Азербайджана и братской Турции. Было отмечено, что неприемлемо содержание в документе предвзятых мыслей. Хотелось бы подчеркнуть, что заместитель премьер-министра – министр иностранных дел и внешней торговли Бельгии напомнила официальную позицию своей страны и отметила, что Бельгия всегда руководствуется нормами международного права.