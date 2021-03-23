МИД: «Отчет HRW является предвзятым и необъективным»

«Лица, задержанные в Азербайджане после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, ознаменовавшимся завершением противостояния, не считаются военнопленными».

Как сообщает АПА, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана на утверждения организации «Human Rights Watch» (HRW) о том, что с военнопленными обращались не в соответствии с Женевскими конвенциями.

Отмечено, что лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания указанного трехстороннего заявления для осуществления террористической и диверсионной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом не являются и не могут считаться военнопленными: «Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. С ними обращаются в соответствии с международным правом и законодательством Азербайджана. Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан вернул всех заключенных, считавшихся военнопленными», — говорится в ответе МИД.

«Азербайджан привержен соблюдению международных норм, в том числе норм международного гуманитарного права и прав человека. Мы отвергаем утверждения организации «Human Rights Watch» (HRW) о том, что обращались с военнопленными не в соответствии с Женевскими конвенциями».

В сообщении говорится, что к сожалению, последний отчет HRW, в котором утверждается о наличии фактов плохого обращения с армянскими военнопленными, является предвзятым и необъективным.