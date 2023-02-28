Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о приеме министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым делегации во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В информации говорится:

«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в рамках его официального визита в Азербайджанскую Республику.

Министр Джейхун Байрамов и министр Сергей Лавров провели встречу один на один, которая продолжилась встречей в расширенном составе с участием делегаций.

В ходе встречи в расширенном составе были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул наличие эффективной повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией в различных сферах, в том числе в политической, экономической, торговой, транспортной, транзитной, культурной, гуманитарной, образовательной и других сферах, в этом плане отметил важность текущего политического диалога и взаимных визитов в развитии отношений между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, реализации трехсторонних заявлений, подписанных в направлении установления мира и безопасности в регионе, а также об усилиях Азербайджана в сфере мира и созидания. Он сказал, что Азербайджан постоянно сталкивается с неконструктивной позицией Армении в процессе нормализации отношений между двумя государствами, в том числе с провокациями Армении, наносящими ущерб мирной повестке дня.

В качестве еще одного примера нарушения Арменией положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года еще раз было доведено до сведения, что случаи злоупотребления Лачинской дорогой, которая предназначена для использования только в гуманитарных целях, вызвали справедливое недовольство гражданского общества Азербайджана. Было заявлено, что несмотря на непрекращающиеся провокации армянской стороны, указанная акция протеста Азербайджана не имеет негативных гуманитарных последствий и Азербайджан не пожалеет сил для продвижения мирной повестки дня.