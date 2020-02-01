МИД КНР призвал не допустить транспортной изоляции страны из-за вируса

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил о недопустимости транспортной блокады КНР другими странами из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Расшифровку их беседы опубликовал cайт китайского внешнеполитического ведомства в субботу, 1 февраля.

«Несмотря на недавние рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно коронавируса, отдельные страны объявили полный запрет на поездки в Китай. Такой подход нежелателен в ходе международного взаимодействия», — цитирует ведомство слова Ван И.

Глава китайского МИДа отметил, что Пекин надеется на конструктивный подход международного сообщества и Пакистана в поддержке усилий КНР в борьбе с вирусом нового вида.

В свою очередь пакистанский министр иностранных дел выразил готовность предоставить Пекину необходимую помощь. Куреши также выразил уверенность в скорой победе китайцев над эпидемией.

31 января телеканал ARN News со ссылкой на управление гражданской авиации Пакистана сообщил, что государство приостанавливает авиасообщение с Китаем со 2 февраля.

В США также решили ввести временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех категорий граждан, которые проживали последние дни в Китае, кроме членов семей американцев, которые также имеют разрешение на постоянное жительство в Соединенных Штатах. Запрет вступит в силу с воскресенья, 2 февраля. На данный момент известно о семи американцах, зараженных новым вирусом.

Россия 31 января ограничили движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Московский аэропорт Шереметьево перевел все рейсы из Китая в отдельный терминал, выведя остальные в другие терминалы. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 февраля приостановила выполнение 11 рейсов из России в Китай.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, началась в декабре 2019 года. Это произошло в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Согласно последним данным на 1 февраля, в КНР зарегистрировано более 11,1 тыс. случаев заражения инфекцией. Число смертельных исходов достигло 258 (iz.ru)